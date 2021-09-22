При землетрясении магнитудой 5,9 в Австралии обрушились десятки зданий

В Австралии произошло сильнейшее за последние несколько лет землетрясение. Магнитуда сейсмической активности достигла 5,9.

Как сообщает телеканал АВС, специалисты Геологической службы США зафиксировали подземные толчки на юго-востоке континента. Очаг землетрясения находился в 128 километрах восточнее Мельбурна. Позже сейсмологи зафиксировали серию повторных толчков магнитудой от 3,1 до 4,1.

О пострадавших на данный момент не сообщается. Однако известно, что при землетрясении частично обрушились не менее 46 зданий. В регионах создаются центры для помощи местным жителям. В некоторых районах отключалось электричество.

Эксперты также предупредили о возможности возникновения афтершоков в течение ближайших месяцев. Землетрясение стало крупнейшим на материке с 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в районе Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.