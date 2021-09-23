Из аэропорта Пулково открываются прямые рейсы в Дубай

Самолеты будут вылетать из Пулково четыре раза в неделю. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Самолеты будут вылетать из Пулково четыре раза в неделю. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Авиакомпания «Россия» расширила список полетов по международным курортным направлениям из страны, добавив в него рейсы из Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты.

Чартерные рейсы в Дубай запускаются с 29 сентября. Лайнеры Boeing 737-800 будут летать в ОАЭ и обратно дважды в неделю. Регулярные рейсы из Северной столицы в Дубай начнут выполняться с 15 октября. Самолеты будут вылетать из Пулково четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, сообщает авиаперевозчик.

Забронировать и приобрести билеты на регулярные рейсы Петербург — Дубай можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении или через контакт-центр по телефону.

Также путешественникам посоветовали перед полетом ознакомиться с действующими при въезде в ОАЭ правилами и ограничениями. Информацию можно найти на сайте посольства, консульства, МИД и сайте авиакомпании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия в октябре возобновит авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией.