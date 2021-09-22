Россия в октябре возобновит авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией

Россия в октябре возобновит авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией
Авиасообщение восстановят с 5 октября. Фото: pixabay

Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией, Данией, ЮАР, Гоа и Тенерифе. Самолеты начнут летать в эти страны с 5 октября.

Об этом стало известно в среду, 22 сентября. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с указанными государствами приняли после обсуждения, на котором учитывалась эпидемическая обстановка в этих странах.

В Перу можно будет улететь из Москвы — рейсы будут выполняться дважды в неделю. В Джибути из Москвы будут летать два рейса в неделю, в Новую Зеландию из Москвы — два рейса в неделю, в Данию из Петербурга — два рейса в неделю, в ЮАР из Москвы — два рейса в неделю.

Рейсы на испанский Тенерифе будут выполняться из российской столицы дважды в неделю. Также возобновляется авиасообщение с Индией: по одному рейсу в неделю назначены на маршруты Москва — Гоа, Петербург — Дели и Петербург — Гоа.

Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за новых запретов по коронавирусу.

возобновление авиасообщения оперштаб


 

Новости партнеров
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия в октябре возобновит авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией ...
В НИИ гриппа завершили доклинические исследования вакцины от COVID-19
В Хабаровском крае усилили группировку по поиску самолета Ан-26
Николаевская больница начнет принимать пациентов с COVID-19
Гузеева впервые рассказала о домогательствах: «Это ад»
Петербуржец, убивший и выбросивший с балкона свою жену, задержан
Петербург получит 4,5 млрд рублей на оплату больничных по коронавирусу
ККИ закрыл два бара и ночной клуб в центре Петербурга за нарушение ...