Россия в октябре возобновит авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией и Данией

Россия приняла решение возобновить авиасообщение с Перу, Джибути, Новой Зеландией, Данией, ЮАР, Гоа и Тенерифе. Самолеты начнут летать в эти страны с 5 октября.

Об этом стало известно в среду, 22 сентября. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19, решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с указанными государствами приняли после обсуждения, на котором учитывалась эпидемическая обстановка в этих странах.

В Перу можно будет улететь из Москвы — рейсы будут выполняться дважды в неделю. В Джибути из Москвы будут летать два рейса в неделю, в Новую Зеландию из Москвы — два рейса в неделю, в Данию из Петербурга — два рейса в неделю, в ЮАР из Москвы — два рейса в неделю.

Рейсы на испанский Тенерифе будут выполняться из российской столицы дважды в неделю. Также возобновляется авиасообщение с Индией: по одному рейсу в неделю назначены на маршруты Москва — Гоа, Петербург — Дели и Петербург — Гоа.

Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за новых запретов по коронавирусу.