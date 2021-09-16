Россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за новых запретов по коронавирусу

В крупнейших турагентствах России тоже не отметили отказов граждан от путевок в Турцию. Фото: pixabay

В крупнейших турагентствах России тоже не отметили отказов граждан от путевок в Турцию. Фото: pixabay

Россияне не отказываются от туров в Турцию из-за решения властей страны принимать только тех российских путешественников, которые вакцинировались «Спутником V» или с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Ранее ассоциация туроператоров России информировала, что Турция отказалась принимать без ПЦР-тестов россиян, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной». Об этом сообщает РИА «Новости»

Большинство вакцинированных туристов, не хотя отказываться от спланированного отдыха, готовы сдавать ПЦР-тест. К тому же, многие другие страны (Шри-Ланка и ОАЭ в том числе), требуют все равно сдавать тест на наличие ковида.

В крупнейших турагентствах России тоже не отметили отказов граждан от путевок в Турцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция начала с понедельника принимать без ПЦР-тестов только россиян с сертификатом о прививке «Спутником V» или с антителами.