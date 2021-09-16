Турция отказалась принимать без ПЦР-тестов россиян, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»

У туристов, вакцинированных Спутник V», сертификат о прививке должен быть на английском языке. Фото: unsplash

У туристов, вакцинированных Спутник V», сертификат о прививке должен быть на английском языке. Фото: unsplash

Ассоциация туроператоров России сообщила, что Турция начала с понедельника принимать без ПЦР-тестов только россиян с сертификатом о прививке «Спутником V» или с антителами.

Так, путешественники, привитые другими вакцинами, разработанными в России, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста или результат теста на антиген. Об этом сообщает «Интерфакс».

У туристов, вакцинированных Спутник V», сертификат о прививке должен быть на английском языке с указанием информации о загранпаспорте и QR-кодом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет не будет достигнут осенью — такого последствием скептического отношения россиян к прививке от ковида. Об этом заявили в РАНХиГС. Так, скептическое отношение некоторых россиян к прививке замедляет выработку коллективного иммунитета.