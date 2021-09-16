Коллективный иммунитет не будет достигнут осенью

Коллективный иммунитет не будет достигнут осенью
До конца года вакцинированы будут 50% россиян Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Коллективный иммунитет не будет достигнут осенью — такого последствием скептического отношения россиян к прививке от ковида. Об этом заявили в РАНХиГС.

Так, скептическое отношение некоторых россиян к прививке замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут только при вакцинации 60% жителей России, считают в РАНХиГС. По их подсчетам, до конца года вакцинированы будут 50% россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также в вузе спрогнозировали снижение смертности от вируса.

За последние полгода в России ковидом официально переболели 2,4 миллиона человек, а полностью вакцинировались 37,4 миллиона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что одобрение российской вакцины от ковида «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения остановили до проведения новой проверки завода производителя.

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