Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение «Спутника V»

Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Одобрение российской вакцины от ковида «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения остановили до проведения новой проверки завода производителя.

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения врач Жарбас Барбоса рассказал журналистам, что процесс остановили до того времени, пока ученые не проведут нужные изменения и пока не запросят новую проверку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 226 млн 733 тыс. 190 человек. По данным SCMP на вторник на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 665 тыс. 306 человек.