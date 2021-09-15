В Индии ковид выявили уже у 33,3 млн человек

В Индии ковид выявили уже у 33,3 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 226 млн 733 тыс. 190 человек.

По данным SCMP на вторник, 15 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 665 тыс. 306 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 288 тыс. 205 человек, на втором месте Индия — 33 млн 316 тыс. 755, затем идет Бразилия 21 млн 19 тыс. 830 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 194 тыс. 926 человек, умер 195 тыс. 041 пациент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России предложили увеличить отпуск врачам, работающим с пациентами с COVID-19.

заболевшие в мире коронавирус пандемия


 

Новости партнеров
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Валентина Матвиенко на посту губернатора раздала территории под ВСМ
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Галкина ввел в ступор ребенок: на шоу «Лучше всех» 10-летний мальчик затмил харизмой юмориста
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Синдром именинника. Как не впасть в хандру из-за любимого праздника
Смольный опроверг скорый снос Невского рынка из-за моста
В Индии ковид выявили уже у 33,3 млн человек
В Пулково 15 сентября задержали семь авиарейсов
Пять школьных предметов СССР, исчезнувших из программы
В России Covid заразились еще 18,8 тыс. человек
«Кросс нации» ограничит движение трансопрта на Крестовском острове
Антипословицы-карантинки. Как коронавирус меняет русский язык