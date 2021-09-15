В Индии ковид выявили уже у 33,3 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире ежедневно фиксируют новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 226 млн 733 тыс. 190 человек.

По данным SCMP на вторник, 15 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 665 тыс. 306 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 42 млн 288 тыс. 205 человек, на втором месте Индия — 33 млн 316 тыс. 755, затем идет Бразилия 21 млн 19 тыс. 830 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 194 тыс. 926 человек, умер 195 тыс. 041 пациент.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в России предложили увеличить отпуск врачам, работающим с пациентами с COVID-19.