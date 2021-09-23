Эксперты назвали среднюю сумму потребительского кредита в России

По сравнению с июлем нынешнего года средний размер потребительского кредита уменьшился на 1,1%. Фото: pixabay.com

По сравнению с июлем нынешнего года средний размер потребительского кредита уменьшился на 1,1%. Фото: pixabay.com

Средний размер выданных потребительских кредитов в августе 2021 года составил 268,5 тыс. рублей.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер потребительского кредита вырос на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе 2020 года он составил 217 тыс. руб.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, по сравнению с июлем нынешнего года средний размер потребительского кредита уменьшился на 1,1%. Он отметили, что в июле этого года он достиг 271,6 тыс. руб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что теперь общий объект одобренных лимитов по кредитным картам достиг допандемийных значений. Речь идет о сумме в 77,2 миллиарда рублей – это почти на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее.