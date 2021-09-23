Школьницу накачали наркотиками и изнасиловали в гостях на Седова

Школьницу накачали наркотиками и изнасиловали в гостях на Седова
Девочка попала в больницу. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга несовершеннолетнюю накачали наркотиками и изнасиловали. Полиция проводит проверку.

Правоохранители выяснили, что 15-летняя школьница пошла в гости к малознакомому 32-летнему мужчине по имени Анвар. В квартире на улице Седова девочка находилась в период с 17 по 21 сентября, там приятель предложил ей наркотики, а затем изнасиловал.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, ночью 22 сентября несовершеннолетнюю госпитализировали с острым отравлением психотропным препаратом. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. В тот же день бы пойман подозреваемый.

Задержанный Анвар работает сборщиком-комплектовщиком. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гражданина Ирландии напоили и изнасиловали на Думской.

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