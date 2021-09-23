Трещина в заднем проходе: ирландца напоили и изнасиловали на Думской

Трещина в заднем проходе: ирландца напоили и изнасиловали на Думской
Пострадавшего госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции проверяют информацию об изнасиловании. С заявлением обратился гражданин Ирландии.

В среду, 22 сентября, в отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 22-летнего иностранца. Молодой человек рассказал, что накануне вечером на Думской улице его напоили и изнасиловали неизвестные, в 2:40 он уже был доставлен в больницу.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в больнице у пострадавшего диагностировали трещину заднего прохода. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Мурино 26-летнюю девушку изнасиловали. Отмечается, что пострадавшая знает, кто ее изнасиловал.

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