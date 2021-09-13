В Мурино 26-летнюю девушку изнасиловали

В Мурино 26-летнюю девушку изнасиловали
Девушку изнасиловали в Мурино. Фото: "Яндекс карты"

В Ленинградской области произошло изнасилование. Злоумышленника уже ищут.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 сентября, примерно в 17:00, в полицию пришла 26-летняя девушка. Она заявила, что днем ранее, примерно в 22:30 его изнасиловали.

Противоправные действия в отношении молодой женщины совершались в городе Мурино на Привокзальной площади, дома №5А.

Отмечается, что пострадавшая знает, кто ее изнасиловал. Им оказался мужчина 27-летний петербуржец.

В настоящий момент мужчину разыскивают. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области молодая девушка сообщила о том, что ее изнасиловал малознакомый мужчина, представившийся «Филиппом» в городе Мурино.

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