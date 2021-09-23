Актриса Ума Турман рассказала об аборте, сделанном в 15 лет

В Америке в штате Техас сегодня не утихают споры о запрете на искусственное прерывание беременности. Американская актриса Ума Турман не смогла остаться в стороне от этой темы. Женщина впервые призналась, что сделала аборт в подростковом возрасте, в 15 лет.

Об этом звезда написала в эссе. Его опубликовали СМИ Америки.

Актриса рассказала, что была слишком юной, чтобы воспитать ребенка. Ей ничего не оставалось кроме того, как пойти на этот отчаянный шаг.

«Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет… Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила в Европе, все время на чемоданах, вдали от семьи. Изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше», — признается актриса.

51-летняя Ума Турман отметила, что решение было принято совместно с ее родителями. Им звезда рассказала в первую очередь. Процедура прошла в Германии в Кельне. Девушка прошла стыд, гнев и ужасную боль, но жаловаться было некому.

Сегодня Турман многодетная мама, она воспитывает троих детей. По ее мнению, принятие в Техасе закона о запрете на аборты даст властям инструмент давления на тех, у кого имеются проблемы с финансами.

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