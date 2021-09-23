Экс-депутат Глущенко отсидит полный срок за организацию убийства Галины Старовойтовой

В среду, 23 сентября, Дзержинский районный суд отказал в условно-досрочном освобождении Михаилу Глущенко, отбывающему 17-летний срок за организацию убийства политика Галины Старовойтовой в 1998 году.

На заседании бывший депутат Государственной думы в очередной раз подчеркнул, что сожалеет о содеянном. Его защитник также озвучил положительную характеристику: заслуженный тренер, сотрудничает со следствием, готов приступить к работе. Это, однако, не убедило суд в необходимости УДО для Глущенко — он останется в заключении. Отметим, что 64-летний экс-парламентарий находится в колонии строгого режима уже 12 лет.

Его отправили за решетку по ст. 266 УК РФ (посягательство на государственного деятеля). В заключительном слове после оглашения приговора Глущенко не только заявил о раскаянии, но подчеркнул, что передал указание об убийстве Старовойтовой под страхом смерти.

Напомним, что петербургского политика Галину Старовойтову застрелили 20 ноября 1998 года в парадной её дома на набережной канала Грибоедова. Убийцы дождались, когда депутат поднимется по лестнице к своей квартире, и открыли огонь. Старовойтова скончалась на месте происшествия, а её помощник Руслан Линьков получил ранения.

Кто был заказчиком преступления, до сих пор неизвестно. Сам Глущенко рассказывал о причастности к убийству петербургского бизнесмена и лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), пишет РБК. Однако Барсуков с этим утверждением не согласен. Тем не менее, в апреле 2019 года ему все же предъявили обвинение по делу Старовойтовой, признав лидера ОПГ соорганизатором преступления.

Напомним, что вчера же состоялось слушание апелляции по делу диспетчера «Теплосети». По его вине в антикафе «Типичный Питер» в 2018 году погибли два человека во время прорыва трубы с кипятком. Адвокат обвиняемого требовал оправдания для своего подзащитного, а представители потерпевшей стороны — наоборот, ужесточения наказания и замены условного срока на реальный. Суд оставил приговор без изменений.