ФАС заставляет «Пятерочку» и «Магнит» снизить цены в Подмосковье

ФАС заставляет «Пятерочку» и «Магнит» снизить цены в Подмосковье
ФАС выдала предупреждения «Магниту» и «Пятерочке» из-за завышенных цен. Фото: pixabay.com

По информации Федеральной антимонопольной службы, в некоторых муниципальных образованиях цены на продукты завышены. Так, пшеничная мука, хлеб, курица и свинина дороже более чем на 10% от установленной стоимости.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг», являющейся торговой сетью «Пятерочка» и акционерным обществом «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), которые занимают лидирующие позиции в нескольких городских округах Подмосковья, установили более высокую стоимость продуктов питания, чем в других муниципальных образованиях.

Хлеб, пшеничная мука, свинина и кура превышала более чем на 10% установленную в городских округах стоимость, в которых не было признаков доминирующего положения.

В связи с Московское областное УФАС вынесло предупреждения «Тандеру» и «Агроторгу». Компаниям необходимо прекратить необоснованное завышение розничных цен. У организаций есть 10 дней, чтобы принять меры.

Если компании проигнорируют предупреждения, то УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что дезинсектора «Магнита» арестовали на два месяца по делу о гибели двух людей.

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