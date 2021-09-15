Дезинсектора «Магнита» арестовали на два месяца по делу о гибели двух людей

Дезинсектора «Магнита» арестовали на два месяца по делу о гибели двух людей
На арбуз попало ядовитое вещество. Фото: pixabay.com

Мужчина обрабатывал магазин, в которой после продали опасный арбуз.

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца работника службы дезинфекции Антона Котова. Ему выдвинуто обвинение по делу о смерти двух человек в результате отравления. Мужчина пробудет в СИЗО до 10 ноября 2021 года. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщают РИА Новости.

Известно, что Котову грозит срок до десяти лет лишения свободы. Мужчина отказывается признавать вину и надеется на более мягкую меру пресечения. Напоминаем, что сотрудников компании «Областной центр дезинфекции» обработал помещение московского «Магнита». После этого в магазине приобрели опасный арбуз, который, по предварительным данным, стал причиной двух смертей. Возможно, средство против насекомых попало на ягоду и отравило бабушку и внучку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что руководитель фирмы назвал безопасным средство для обработки «Магнита», где купили опасный арбуз.

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