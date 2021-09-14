Руководитель фирмы назвал безопасным средство для обработки «Магнита», где купили опасный арбуз

Руководитель фирмы назвал безопасным средство для обработки «Магнита», где купили опасный арбуз
На арбуз попало ядовитое вещество. Фото: pixabay.com

Предприниматель заявил, что этим средством пользуются уже пять лет и все всегда было нормально.

Генеральный директор компании «Климовск Дез» Дмитрий Кутьев заявил, что средство, которое использовали для дезинфекции «Магнита», где купили опасный арбуз, абсолютно безопасное. Такой информацией он поделился в своем Instagram.

Предприниматель отметил, что этим средством фирма пользуется уже больше пяти лет. Он приобретает его «у лучших производителей в России». Кутьев убежден, что средство не могло стать причиной отравления – как минимум недостаточно дозы.

Бизнесмен добавил, что задержан его сотрудник. Он уверен, что мужчина ни в чем не виноват.

«Он сделал всё правильно. Он ничего не нарушил»,

— отметил директор «Климовск Дез».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отравившиеся арбузом бабушка и внучка могли умереть из-за химикатов.

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