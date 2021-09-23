На Ленинском мужчина угрожал жене-кассиру убийством прямо в магазине

На Ленинском мужчина угрожал жене-кассиру убийством прямо в магазине
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Между супругами произошел конфликт, который чуть не стал причиной для расправы.

В Красносельском районе в ночь на 22 сентября задержали мужчину, который угрожал убийством кассиру в магазине. Женщина оказалась супругой гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. В магазин пришел разъяренный мужчина и начал угрожать расправой своей супруге, которая работала там кассиром. Известно, что ранее между ними произошел конфликт на бытовой почве. Женщина нажала на кнопку тревожной сигнализации, на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Буйного посетителя задержали и передали в полицию. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный мужчина ограбил мать на Бухарестской, угрожая расправой.

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