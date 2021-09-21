Пьяный мужчина ограбил мать на Бухарестской, угрожая расправой

В полицию обратилась жительница дома на Бухарестской улице. Фото: скриншот Google maps

В полицию обратилась жительница дома на Бухарестской улице. Фото: скриншот Google maps

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину, ограбившего собственную мать.

Днем в понедельник, 20 сентября, в отдел полиции обратилась жительниц дома №72 на Бухарестской улице. Она рассказала, что её 32-летний сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил 3 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, неработающий мужчина угрожал родственнице физической расправой.

К вечеру стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. На него составили протокол об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист со знакомым ограбили мужчину, угрожая ножом в Петербурге.