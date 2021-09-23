В Петербурге у легкоатлета Хютте нашли наркотики в кроссовке

В Петербурге у легкоатлета Хютте нашли наркотики в кроссовке
Хютте якобы задержали из-за наркотиков. Фото: Facebook

У спортсмена якобы нашли пакетик с мефедроном.

В Санкт-Петербурге задержали чемпиона России по бегу на короткие дистанции Александра Хютте. Спортсмена подозревают в хранении наркотиков. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах.

Мужчину задержали на Планерной улице. При себе у него был пакетик с мефедроном, спрятанный в кроссовке. Пока что информацию не подтверждали официально.

Напоминаем, что Хюгге неоднократно проявлял себя в беге на короткие дистанции, но в 2015 году был отстранен от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После этого он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школьницу накачали наркотиками и наругались в гостях на Седова.

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