В Ленобласти дольщики спустя три года получили ключи от «Мира»

В Ленобласти дольщики спустя три года получили ключи от «Мира»
Дольщики наконец получат ключи. Фото: pixabay

Достроить проблемный объект удалось всего за год.

Во Всеволожском районе дольщики спустя три года ожидания получили ключи от квартир в корпусе «Мир» ЖК «Галактика». Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Застройщик «ГлавСтройКомплекс ЛО», который занимался проектом изначально, обещал сдать дом в 2018 году, но обанкротился и оставил объект. В 2019 года в происходящее вмешались власти, которые привлекли к строительству группу компаний ПИК. Всего за год застройщику удалось довести дело до ума.

В 25-этажный дом наконец могут въехать 526 семей. В жилых помещениях сделана отделка, а рядом с домом уже создали общественное пространство. Компания ПИК также планирует построить детский сад, школу и еще одно место для посиделок и прогулок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.

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