Австрийский университет передумал допускать к занятиям привитых «Спутником V»

Австрийский университет в городе Грац изменил недавнее решение и передумал допускать к занятиям студентов, вакцинированных «Спутником V».
По словам представителя вуза, российская вакцина не включена в список препаратов, которые признаны в Австрии в качестве свидетельства низкого эпидемиологического риска.
Как сообщил ТАСС, теперь привитые «Спутником V» студенты должны будут предоставить справку о наличии антител.
В крупнейшем университете страны заверили, что изменили свою позицию добровольно и без давления.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России рассмотрят регистрацию вакцины от COVID для подростков. Если препарат будет разрешен, то применяться он будет исключительно добровольно.