Рабочие «Метростроя» стали переходить в новую организацию

Сотрудников обанкротившегося «Метростроя» устраивают на работу в новую организацию. Фото: Метрострой

Сотрудников обанкротившегося «Метростроя» устраивают на работу в новую организацию. Фото: Метрострой

В Петербурге в «Метрострое Северной Столицы» начали брать к себе на работу сотрудников, которые ранее работали в обанкротившемся Открытом акционерном обществе «Метрострой».

Ранее компании заявляла, что возьмет на работу всех тех, кто желает трудоустроиться. Однако необходимо было дождаться процедуры банкротства.

Закончить с трудоустройством собираются уже к 12 октября. Как раз к плановой дате начала работ по метростроению АО МССС.

Напомним, «Метрострой Северной Столицы» является структурой правительства Петербурга и банка ВТБ. Организация появилась в городе, чтобы заменить прежний «Метрострой», который признали банкротом. Теперь компания станет единственным строителем подземки в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал компанию «Метрострой» банкротом. Разбирательство длилось с февраля прошлого года.