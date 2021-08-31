Суд признал «Метрострой» банкротом: строительство метро в Петербурге ускорится?

Суд признал &#171;Метрострой&#187; банкротом: строительство метро в Петербурге ускорится?
В отношении "Метростроя" введено конкурсное производство. Фото: ОАО "Метрострой"

Во вторник, 31 августа, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал компанию «Метрострой» банкротом. Разбирательство длилось с февраля прошлого года.

Предприятие-генеральный подрядчик по строительству метро в Северной столице перешло под конкурсное управление. Накануне судебного заседания прошло собрание кредиторов, на котором отсутствовал «Метрострой Северной столицы», пришедший на замену «Метрострою». Совместная компания Смольного и банка ВТБ должна была возглавить банкетный процесс, выкупив права требований у кредиторов. Однако этого, похоже, не произошло.

В общей сложности, «Метрострой» задолжал кредиторам 6,1 млрд рублей, из них 3,3 млрд (57,2%) — АБ «Россия», 800 млн (13,7%) — банку «Открытие», 450 млн (7,8%) — системе ФНС, 400 млн (6,8%) — ООО «ТАСК», 370 млн (6,5%) — «Метробетону» и 310 млн (5,3%) — Сбербанку.

Задолженность «Метростроя» перед самой компанией составляет 15 млрд рублей, однако в этом случае деньги должны перейти к дочерним и зависимым юрлицам, которые также попадают под процедуру банкротства. В связи с этим, пишет «Фонтанка», вероятность взыскания этой суммы является сомнительной.

По итогам заседания кредиторов за объявление предприятия банкротом и введение конкурсного призводства проголосовали 88,4% голосов. Напомним, что слушание по этому делу должно было состояться еще в январе, но заседание раз за разом переносили.

Учитывая все обстоятельства, уже осенью «Метрострой Северной столицы» должен получить статус единственного поставщика, который позволит заключать контракты на проектирование и строительство новых станций метро. Все действующие соглашения с «Метростроем» будут расторгнуты. При этом сотрудникам предприятия предлагают безболезненный переход в новую компанию — как будут происходит перемены на самом деле, покажет время.

Между тем, расследование в отношении бывших руководителей «Метростроя» Николая Александрова и его отца, Вадима Александрова, продолжается. По решению арбитражного суда, на их имущество в размере 6,8 млрд рублей наложен арест. Об этом ходатайствовал временный управляющий «Метростроя» Григорий Авдеев, который заметил, что Александровы пытаются переписать имущество на близких родственников.

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