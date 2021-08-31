Суд арестовал имущество экс-директоров «Метростроя» на 6,8 млрд, компания это отрицает

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно сообщению ведомства, наложил арест на имущество бывших руководителей ОАО «Метрострой» Вадима и Николая Александровых на сумму в 6,79 млрд рублей. В «Метрострое» опровергают эту информацию.

Данное решение суд вынес, основывая на ходатайстве временного управляющего ОАО «Метрострой» Григория Авдеева, отмечает ТАСС, цитируя сообщение пресс-службы арбитража.

При этом в самом «Метрострое» данную информацию опровергают, передают «Невские Новости». По словам представителей компании, суд не стал накладывать арест на имущество отца и сына Александровых, а лишь запретил перемещать имущество на других лиц, чтобы фигуранты уголовного дела не смогли переписать его на близких. Временный управляющий якобы заметил, что Александровы пытаются избавляться от своих владений, хотя процесс банкротства «Метростроя» еще не завершен.

В частности, согласно предоставленному Авдеевым ходатайству, Вадим Александров передал супруге 13,62% акций «Мтетростроя» и переписал больше 6 объектов недвижимости на близких родственников практически безвозмездно. Его сын, Николай Александров, в 2020 году передал близким родственникам недвижимость на 34 млн рублей.

Авдеев также напомнил, что в конце 2019 года Николай стал фигурантом двух уголовных дел о растрате. Основаниями для возбуждения дел стали, в том числе, недобросовестные действия, «совершенные в преддверии банкротства должника». Александров находился в СИЗО, под был переведен под домашний арест, а в декабре прошлого года его отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что слушание по банкротству компании назначено на сегодня, 31 августа. До этого момента «Метрострой» находится под процедурой наблюдения.

Читайте в материалах Gazeta.SPb о других обновлениях по делу «Метростроя»: