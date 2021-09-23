Петербуржец, который убил и выбросил с балкона жену-коуча, отправлен под арест: он признал вину

В четверг, 23 сентября, Приморский районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу Руслана Мурсалова, который обвиняется в убийстве своей супруги. По версии следствия, он зарезал девушку, а после сбросил с балкона дома на Коломяжском проспекте.

Материалы уголовного дела гласят, что трагедия произошла 21 сентября в парадной одного из домов по Коломяжском проспекту. В ходе ссоры с 25-летней женой, 24-летний Мурсалов минимум 10 раз ударил возлюбленную ножом в шею, после чего перетащил тело на общий балкон 13 этажа и сбросил вниз. Увы, жертва петербуржца мгновенно скончалась.

Мужчина не отпирался и признал вину. Он останется под арестом минимум до 20 ноября 2021 года, пока продолжается расследование.

Возможно, молодой человек пошел на столь тяжелое преступление на почве ревности и зависти. Его жена активно вела Instagram, где подробно рассказывала о семейной жизни. Девушка называла себя психологом-креатором и проводила секс-тренинги для женщин. Причем деятельность приносила ей не только уверенность в себе, но и стабильный доход.

После того, как блогер нашла себя на профессиональном поприще, отношения с мужем стали быстро портиться. Причиной стали его карьерные сложности — молодой человек, по словам погибшей, долго не мог реализовать себя. В одной из последних публикаций девушка рассказала, что решила расстаться с супругом: она собрала вещи, сняла отдельную квартиру и переехала туда с двумя маленькими детьми. Однако в то же время она жаловалась на то, что экс-возлюбленный не дает ей спокойно жить: приезжал в квартиру, стучался в дверь и угрожал жене и малышам.

В какой-то момент петербуржец, судя по всему, потерял контроль над своими эмоциями. Очередная ссора, зашедшая слишком далеко, привела к трагическому концу. Как отмечают следователи, мужчина сам явился в отделение полиции с повинной, когда осознал, что совершил. Кроме гибели супруги и разрушения собственной жизни, ревнивый муж обрек и детей. Какая судьба ждет малышей в дальнейшем, неясно — на данный момент их мать погибла, а отец находится под стражей.