Стал известен самый популярный цвет авто у россиян в 2021 году

Самый популярным цветом машин, которые покупали в текущем году жители России стал белый. Для того, чтобы это понять пришлось промониторить 381, 4 тыс. новых автомобилей, проданных в российских автосалонах в 2021 году.
В процентном соотношении в этом году было куплено 26% белых машин от общего числа реализованных. Почетное второе место занял серый цвет (20%), бронзу взял черный (18%).
Ниже по списку синяя расцветка (11%). Ну, и закрывает пятёрку серебристый оттенок – 8%.
Самую яркую палитру покупателям предлагает марка MINI. В этом случае на первом месте зелёная расцветка (24,9%).
У премиум-бренда Mercedes-Benz самая консервативная цветовая гамма. На чёрный цвет иномарки приходится 44,8% автомобилей, которые были проданы в РФ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец нашел угнанный 12 лет назад Land Rover на сайте объявлений.