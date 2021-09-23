Стал известен самый популярный цвет авто у россиян в 2021 году

Клиенты автосалонов чаще всего предпочитают белый цвет. Фото: Pixabay

Клиенты автосалонов чаще всего предпочитают белый цвет. Фото: Pixabay

Самый популярным цветом машин, которые покупали в текущем году жители России стал белый. Для того, чтобы это понять пришлось промониторить 381, 4 тыс. новых автомобилей, проданных в российских автосалонах в 2021 году.

В процентном соотношении в этом году было куплено 26% белых машин от общего числа реализованных. Почетное второе место занял серый цвет (20%), бронзу взял черный (18%).

Ниже по списку синяя расцветка (11%). Ну, и закрывает пятёрку серебристый оттенок – 8%.

Самую яркую палитру покупателям предлагает марка MINI. В этом случае на первом месте зелёная расцветка (24,9%).

У премиум-бренда Mercedes-Benz самая консервативная цветовая гамма. На чёрный цвет иномарки приходится 44,8% автомобилей, которые были проданы в РФ.

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