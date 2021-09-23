Очевидцы: к «Озеркам» прибыли спасатели и 6 машин скорой помощи

У станции метро «Озерки» в Петербурге прохожие заметили скопление машин скорой помощи. Причины случившегося выясняются.
Инцидент произошел сегодня, 3 сентября. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, около 14 часов дня ко входу в метро прибыли сотрудники экстренных служб.
«6 «скорых»! На вход прошла группа людей в форме пожарных и еще группа в оранжевых жилетах», — написал автор записи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несколько машин скорой помощи и спасатели прибыли к ДТП на Московском проспекте.