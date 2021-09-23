Очевидцы: к «Озеркам» прибыли спасатели и 6 машин скорой помощи

Очевидцы: к &#171;Озеркам&#187; прибыли спасатели и 6 машин скорой помощи
У метро заметили скопление машин экстренных служб. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

У станции метро «Озерки» в Петербурге прохожие заметили скопление машин скорой помощи. Причины случившегося выясняются.

Инцидент произошел сегодня, 3 сентября. Подробности очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, около 14 часов дня ко входу в метро прибыли сотрудники экстренных служб.

«6 «скорых»! На вход прошла группа людей в форме пожарных и еще группа в оранжевых жилетах», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несколько машин скорой помощи и спасатели прибыли к ДТП на Московском проспекте.

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