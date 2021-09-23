В Ленобласти в доме нашли два трупа: бездыханные братья лежали на разных кроватях

Признаков насильственной смерти пока не обнаружено.

В Бокситогорском районе в доме нашли двух бездыханных братьев. Пока непонятно, что стало причиной смерти – кажется, никакого насилия применено не было.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в деревне Нижница. Там в доме нашли трупы двух братьев – они лежали в разных комнатах на кроватях. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто умер и каковы были обстоятельства смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дороге в Каменку нашли труп рядом с разбитой Chery. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно помятый автомобиль, недалеко лежит бездыханное тело.