Комиссия СПбГУ осудила действия студента-политолога, предлагавшего фальсифицировать выборы

В ходе обсуждения председатель комиссии по этике профессор Богомазов отдельно поблагодарил студентов СПбГУ за то, что они проявили свою гражданскую позицию, отвергнув провокационные предложения Дубровского. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ходе обсуждения председатель комиссии по этике профессор Богомазов отдельно поблагодарил студентов СПбГУ за то, что они проявили свою гражданскую позицию, отвергнув провокационные предложения Дубровского. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Студент третьего курса факультета политологии СПбГУ по фамилии Дубровский предстал перед университетской комиссией по этике. Учащийся предлагал другим студентам фальсифицировать выборы за деньги, а теперь ему пришлось объясняться.

О действиях молодого человека стало известно несколько дней назад, когда руководству вуза поступили жалобы от других студентов. Они рассказывали, что им предлагали за плату фальсифицировать выборы, передает пресс-служба СПбГУ. Правда, каким именно образом, в сообщении не уточняется.

В университете расценили этот поступок как провокацию и намерение дискредитировать учебное заведение. В связи с этим учащегося попросили выступить с объяснением перед комиссией по этике, в которую вошли декан факультета, проректоры и другие должностные лица СПбГУ, а также студенты.

Нарушитель попытался оправдать свои действия, но его доводы, надо признать, выглядят путаными и неустойчивыми. По словам Дубровского, он просто пытался «поднять свой статус», так как перед этим никто не откликнулся на его предложение подработать промоутерами в рекламных кампаниях кандидатов. Одним словом, учащийся решил воспользоваться модным понятием «хайп».

«Как утверждает В. Е. Дубровский, это было сообщение ради сообщения. И никаких дальнейших действий он не предпринимал», — пишут в пресс-службе вуза.

Однако выяснилось, что это не первая версия, с которой Дубровский выступал в качестве объяснений. Участники комиссии рассказали, что раньше в речи студента фигурировал рассказ о «научном исследовании», для которого необходимо было опросить однокурсников. Этот факт, в свою очередь, еще сильнее подорвал доверие к словам учащегося.

В итоге члены комиссии единогласно осудили поступок студента и заключили, что его действия были осознанными и целенаправленными, хотя Дубровский это отрицал. Участники заседания пришли к выводу, что поведение учащегося не соответствует высокому статусу универсанта. Какое наказание ждет нарушителя, неизвестно — молодого человека могут даже отчислить.