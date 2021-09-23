У военкомата в Выборге поколотили и ограбили двух друзей

Мужчины остались без 20 тысяч рублей и телефонов.

В Выборгском районе в ночь на 23 сентября избили и ограбили двух мужчин. Они стояли рядом со зданием военкомата, когда на них напали неизвестные. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Выборге на Ленинградском шоссе. Два товарища стояли у здания, когда к ним подошли двое лиц. Неизвестные вели себя агрессивно и набросились на мужчин, отобрав у них 20 тысяч рублей и телефоны. После избиения один из пострадавших продолжал лежать на асфальте.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный мужчина ограбил мать на Бухарестской, угрожая расправой. К вечеру стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. На него составили протокол об административном правонарушении.