В Ленобласти родителей заподозрили в покушении на убийство дочери

Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В СК РФ по Ленинградской области разбираются в обстоятельствах госпитализации ребенка 2021 года рождения. Родители девочки задержаны по подозрению в покушении на ее убийство. Об этом сообщили сегодня, 23 сентября, в пресс-службе ведомства.

Известно, что малышка угодила в больницу в ночь с 21 на 22 сентября. Ее состояние оценили как крайне тяжелое: у нее диагностировали множество телесных повреждений. Следователи предполагают, что к случившемуся причастны родители ребенка.

«В настоящее время мужчина 1998 года рождения и женщина 1992 года рождения задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании им меры пресечения»,

— уточняет пресс-служба ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, который убил и выбросил с балкона жену-коуча, отправлен под арест: он признал вину.