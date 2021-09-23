В Ленобласти арестовали 76-летнего тренера, обвиняемого в педофилии

В Ленобласти арестовали 76-летнего тренера, обвиняемого в педофилии
Тренер мог домогаться сразу нескольких девочек. Фото: СУ СКР по Ленобласти

Мужчину подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении маленьких девочек.

В Ленинградской области арестовали на два месяца 76-летнего тренера по восточным единоборствам. Мужчина пробудет в СИЗО до 23 ноября 2021 года.

Напоминаем, что в отношении тренера возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По предварительным данным, одно из преступлений тренер совершил в детском лагере в Выборгском районе. Девятилетняя девочка после отдыха вернулась домой подавленная и мрачная, на что обратили внимание родители. Они в ходе расспросов выяснили, что ребенка домогался престарелый тренер.

По оперативным данным, с 2016 по 2017 год в аналогичной ситуации оказались еще как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве 9-летней.

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