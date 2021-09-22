В Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве 9-летней

В Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве 9-летней
Мужчину задержали в квартире одного из домов по набережной Обводного канала. Фото: скриншот Google Maps

В среду, 22 сентября, стало известно о задержании 76-летнего детского тренера по тхэквондо, который подозревается в педофилии. Возможно, его жертвой стала не одна девочка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемого в домогательстве к несовершеннолетним задержали в квартире одного из домов по набережной Обводного канала. К детскому тренеру сотрудников правоохранительных органов привел рассказ матери девятилетней девочки из Выборга.

По словам женщины, минувшим летом её дочь отдыхала в лагере в Выборгском районе Ленобласти и вернулась оттуда мрачной и замкнутой. В какой-то момент матери все же удалось разговорить школьницу, и девочка поведала ей страшную тайну, сказав, что подвергалась домогательствам со стороны престарелого тренера по тхэквондо.

В уголовном розыске быстро выявили личность возможного преступника. Им оказался 76-летний сотрудник одной из школ в Кировском районе Петербурга.

Однако следователи допускают, что 9-летняя девочка могла оказаться не единственной жертвой педофила. По оперативным данным, с 2016 по 2017 год в аналогичной ситуации оказались еще как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

На данный момент задержанный петербуржец находится в отделении для проведения процессуальных действий. Стражи порядка проверяют его причастность к другим противоправным эпизодам.

Напомним, что в августе в Петербурге задержали еще одного тренера по тхэквондо, на этот раз, 29-летнего, обвиняемого в развратных действиях в отношении 15-летней девочки. Сейчас он находится под домашним арестом до 11 октября.

набережная обводного канала новости СПб педофилия сексуальное домогательство тренер


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пермский стрелок хвастался ружьем перед лучшей подругой
В Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве ...
Режиссер Звягинцев вышел из комы после заражения ковидом
Facebook не доволен фамилией экс-футболиста Дмитрия Хохлова
Известный врач, выпускница магистратуры, подруги-географы, будущий физик: ...
Глава ГИК Чечина озвучила главные цифры прошедших в Петербурге выборов
Петербурженка, выпавшая из автобуса, получила 200 тыс. рублей компенсации
Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия заработает в декабре