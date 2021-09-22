В Петербурге 76-летнего тренера по тхэквондо подозревают в домогательстве 9-летней

Мужчину задержали в квартире одного из домов по набережной Обводного канала. Фото: скриншот Google Maps

Мужчину задержали в квартире одного из домов по набережной Обводного канала. Фото: скриншот Google Maps

В среду, 22 сентября, стало известно о задержании 76-летнего детского тренера по тхэквондо, который подозревается в педофилии. Возможно, его жертвой стала не одна девочка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемого в домогательстве к несовершеннолетним задержали в квартире одного из домов по набережной Обводного канала. К детскому тренеру сотрудников правоохранительных органов привел рассказ матери девятилетней девочки из Выборга.

По словам женщины, минувшим летом её дочь отдыхала в лагере в Выборгском районе Ленобласти и вернулась оттуда мрачной и замкнутой. В какой-то момент матери все же удалось разговорить школьницу, и девочка поведала ей страшную тайну, сказав, что подвергалась домогательствам со стороны престарелого тренера по тхэквондо.

В уголовном розыске быстро выявили личность возможного преступника. Им оказался 76-летний сотрудник одной из школ в Кировском районе Петербурга.

Однако следователи допускают, что 9-летняя девочка могла оказаться не единственной жертвой педофила. По оперативным данным, с 2016 по 2017 год в аналогичной ситуации оказались еще как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

На данный момент задержанный петербуржец находится в отделении для проведения процессуальных действий. Стражи порядка проверяют его причастность к другим противоправным эпизодам.