Состояние пермского стрелка улучшается: врачи считают, у него есть шанс выжить

Студенту сделали операцию по ампутации ноги, сейчас он находится на гемодиализе.

Врачи оценили шансы 18-летнего студента Тимура Бекмансурова на выживание. Они отметили, что его состояние улучшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Состояние пермского стрелка все еще остается тяжелым, но врачи считают, что шанс выжить есть. Напоминаем, что Тимур получил травмы и ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас он находится на гемодиализе.

Стрельба прогремела в пермском университете 20 сентября. Студент явился в вуз с ружьем и ножом, от его действий погибли 6 человек, еще десятки получили травмы. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу.