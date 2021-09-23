Состояние пермского стрелка улучшается: врачи считают, у него есть шанс выжить

Состояние пермского стрелка улучшается: врачи считают, у него есть шанс выжить
На двери видны следы от пуль. Фото: СК РФ

Студенту сделали операцию по ампутации ноги, сейчас он находится на гемодиализе.

Врачи оценили шансы 18-летнего студента Тимура Бекмансурова на выживание. Они отметили, что его состояние улучшилось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Состояние пермского стрелка все еще остается тяжелым, но врачи считают, что шанс выжить есть. Напоминаем, что Тимур получил травмы и ему пришлось ампутировать ногу. Сейчас он находится на гемодиализе.

Стрельба прогремела в пермском университете 20 сентября. Студент явился в вуз с ружьем и ножом, от его действий погибли 6 человек, еще десятки получили травмы. Возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что число пострадавших в Перми выросло до 43, стрелку ампутировали ногу.

больница врачи пермский стрелок


 

Новости партнеров
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Минздрав США запретил использовать бустерные дозы вакцин Pfizer и BioNTech
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Если уж решил… Я мужчина, а не амеба!»: историк Соколов откровенно ...
Состояние пермского стрелка улучшается: врачи считают, у него есть шанс выжить
Рассмотрение апелляции по делу историка Соколова отложили
Врачи назвали неожиданные способы избавиться от головной боли
Актрису, пародировавшую генерала МВД Ирину Волк, арестовали
Иван Краско отмечает 91-летие в больнице
В России появится еще один лоукостер
В Ленобласти арестовали 76-летнего тренера, обвиняемого в педофилии