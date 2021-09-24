В Турции по ошибке вакцинировали против коронавируса COVID-19 детей младше года

Никакие побочные эффекты не выявили, несмотря даже на то, малыши получали большие дозировки препарата. Фото: pexels

Никакие побочные эффекты не выявили, несмотря даже на то, малыши получали большие дозировки препарата. Фото: pexels

Несколько детей младше одного года в Турции по ошибке вакцинировали от ковида вместо гепатита B. Об этом заявил врач Зафер Куругель.

Слова турецкого врача стали поводом начала уголовного расследования в больницах Турции, куда поставлялись препараты от ковида. Никакие побочные эффекты не выявили, несмотря даже на то, малыши получали большие дозировки препарата, отмечают медики. Об этом сообщает NTV.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная ситуация в России зависит от уровня прививочной кампании, заявил сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов. Он утверждает, что рост заболеваемости ковида в разных регионах составляет шесть-семь процентов. Ситуация с ковидом была стабильной на протяжении восьми недель, но на данный момент начался рост заболеваемости. Пока он составляет шесть-семь процентов в 36 регионах.