Только три процента россиян считают идеальной свою зарплату

Только три процента россиян считают идеальной свою зарплату
Не довольны своим заработком в Сибири. Фото: pixabay

Своей зарплатой на данный момент полностью довольны всего лишь три процента россиян. Об этом свидетельствует исследование банка «Открытие». В опросе приняли участие 100 тысяч человек от 18 до 65 лет.

Больше всего довольных своими доходами оказалось в столице и Подмосковье. Так, на Северном Кавказе таких нет, обращают внимание исследователи. Не довольны своим заработком в Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

Больше половины опрошенных (61%) желали бы увеличить свой доход в два-три раза. 16% респондентов отметили, что они бы хотели зарабатывать в 10–20 раз больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге должна пополнится городская казна. В текущем году доходы увеличатся на 12%. В городе на Неве повысятся доходы бюджета. В этом году на 12% и до 1 трлн рублей к 2024 году. В правительстве города сообщили, что в 2021 году из-за повышения сумма будет ровняться 874,3 млрд рублей.

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