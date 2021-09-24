На Замшиной нашли брошенного грудного ребенка

На Замшиной нашли брошенного грудного ребенка
Ребенка госпитализировали. Младенец. Фото: pexels

На севере Петербурга нашли брошенного двухмесячного малыша. Ребенок лежал в одном из домов на Замшиной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мальчика нашли 22 сентября. У него диагностирован пеленочный дерматит. Ребенка госпитализировали. Его состояние оценивается, как средней степени тяжести.

Личность малыша удалось установить. Известно, что малыш родился в конце июля. О родителях ничего неизвестно.

В произошедшем разбираются сотрудники полиции. Составлен акт о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Свердловской области ребенок родителей-антипривочников впал в кому из-за столбняка. Россияне пояснили, что не стали вакцинировать мальчика по идеологическим соображениям.

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