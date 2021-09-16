Ребенок родителей-антипрививочников впал в кому из-за столбняка

Ребенка удалось спасти, но есть последствия для здоровья. Фото: Baltphoto

Ребенка удалось спасти, но есть последствия для здоровья. Фото: Baltphoto

Мальчик упал с велосипеда и ободрал коленки, но родители не повели его в больницу.

В Свердловской области ребенок родителей-антипривочников впал в кому из-за столбняка. Россияне пояснили, что не стали вакцинировать мальчика по идеологическим соображениям. Об этом 16 сентября сообщили на официальном сайте Свердловского Роспотребнадзора.

Известно, что инцидент произошел в Верхней Пышме. Там мальчик катался на велосипеде, после чего упал и ободрал коленку. Родители не показали его врачу и не позаботились о вакцинации против столбняка. Как итог: ребенка пришлось госпитализировать, его пришлось вводить в медикаментозную кому.

Врачам удалось спасти мальчика, но у него появились серьезные невралгические нарушения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Израиле ярый антипрививочник умер от ковида: «божья помощь» не сработала.