В Израиле ярый антипрививочник умер от ковида: «божья помощь» не сработала

В Израиле ярый антипрививочник умер от ковида: «божья помощь» не сработала
Мужчина скончался из-за коронавируса. Фото: pixabay

Мужчина был уверен, что Бог поможет ему выздороветь через пару недель.

Израильский активист Хай Шулиан, выступающий против прививок, скончался от коронавируса. Об этом 15 сентября пишет The Times of Israel.

Журналисты сообщают, что 57-летний мужчина умер 13 сентября в больнице. Перед этим он делился последними новостями, выкладывая фотографию в кислородной маске. Пациент признавался, что ему тяжело дышать. Шулиан надеялся на «божью помощь» и верил, что выздоровеет через пару недель. При этом он продолжал выступать против вакцины и призывал своих сторонников не сдаваться.

Активист, к слову, отрицал пользу вакцинации и требовал не вводить «принудительную вакцинацию», а также систему Green Pass для привитых и переболевших, которая разрешает проход в заведения и на мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «КовиВак» обещает защиту от штамма «дельта», который уже убил семью антипрививочников.

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