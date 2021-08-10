«КовиВак» обещает защиту от штамма «дельта», который уже убил семью антипрививочников

В мире число заболевших коронавирусом приближается к 205 млн человек. Власти убеждают население прививаться активнее, но советам внимают далеко не все. В Португалии за неделю скончалась целая семья антипрививочников.

По данным университета Джона Хопкинса на 10 августа, с начала пандемии в мире было зарегистрировано 203 329 924 человека. Вирус унес жизни более четырех миллионов человек. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 20 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

В России число заразившихся составляет 6 491 288 человек. Прирост за сутки 21 378 россиян.

Доктор и телеведущий Александр Мясников высказал мнение о том, что человечеству еще очень долго придется мириться с новой коронавирусной инфекцией. Вероятно, COVID-19 станет сезонным заболеванием. Каждый из нас, обещает специалист, заболеет на протяжении всей жизни еще не раз. Вирус Sars-CoV-2, вызывающий COVID-19. Правда, ожидается, что он все чаще начнет протекать в бессимптомной или легкой форме, а число летальных исходов станет меньше.

Пока по всему миру, в том числе в Институте глобального здоровья в Барселоне. Там ученые пришли к выводу о том, что защитить от COVID-19 могут другие коронавирусы. Дело в том, что из всего семейства коронавируса для человека опасны только семь. При этом сразу четыре вызывают обычную простуду. Остальные могут принести проблемы посерьезнее. Так, выяснилось, что антитела против коронавирусов, провоцирующих простуду, могут послужить иммунитетом против COVID-19.

Медик-хирург, специалист по организации здравоохранения Кирилл Ювченко напомнил, что самолечение неприемлемо. Вы можете сделать только хуже, в том числе спровоцировать цитокиновый шторм. В любом лечении важна умеренность. Водите умеренную физическую нагрузку, поскольку малоподвижный образ жизни ведет к ослаблению организма.

Основная угроза сегодня – «дельта» штамм от коронавируса. В центре имени Чумакова утверждаю1т, что их вакцина «КовиВак» способна побороть мутацию.

Прививка может быть полезной не для всех. Главный диетолог Петербурга Владимир Доценко считает, что у людей с ожирением могут быть проблемы после вакцинации – иммунитет может вырабатываться хуже. Формирование иммунитета к коронавируса может пройти с трудом и у людей с дефицитным весом.

Еще больше рискуют те, кто вовсе отказывается от прививки. В Португалии за неделю от COVID-19 целая семья. Местный житель потеря мать, отец и брат, поддавшись пропаганде против вакцинации.