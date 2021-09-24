Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с деструктивным влиянием интернета
Средства массовой коммуникации стали таким источником воспитания, который культивирует жестокость, равнодушие. Фото: Администрация Президента

Деструктивное влияние интернета приводит к трагедиям, такой как к пермской, когда студент стал стрелять по людям в своем университете. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он считает, что главные причины этого и других похожих случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Средства массовой коммуникации стали таким источником воспитания, который культивирует жестокость, равнодушие. Бастрыкин уверен, детей надо «вытаскивать» из сети. Об этом сообщает ТАСС.

Деструктивная информация, получаемая молодежью в интернете, ведет к тому, что насилие в умах детей становится нормальным, к тому же они видят, что стрелки превращаются в героев в СМИ и соцсетях, отметил он. В этом и есть большая опасность, уверен Бастрыкин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отец на допросе назвал напавшего на пермский вуз добрым и спокойным.

Александр Бастрыкин интернет пермский стрелок ск сми


 

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