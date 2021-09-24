Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание

Отец и мать стрелка на допросе охарактеризовали сына как спокойного и доброго мальчика. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

Отец и мать стрелка на допросе охарактеризовали сына как спокойного и доброго мальчика. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание.

Накануне в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по людям и убил восемь человек. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Поступала информация об ампутации ноги. Об этом сообщает ТАСС.

Отец и мать стрелка на допросе охарактеризовали сына как спокойного и доброго мальчика. В школе юноша учился хорошо, не пил, не курил.

Родители Бекмансурова развелись в 2009 году. Отец каждый день разговаривал с ним по телефону.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пермский стрелок выжил после ранения. 28 людей нуждались в медпомощи. Известно, что нападавший стрелял из охотничьего гладкоствольного ружья, которое приобрел в мае 2021 года. Когда подозреваемого задерживали, молодой человек оказал сопротивление, в связи с чем был ранен.