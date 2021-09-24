Четыре знака зодиака, которым звезды пророчат кардинальные перемены

Жизнь некоторых представителей Зодиакального круга может перемениться в октябре. Звезды подсказывают, что время для крутых поворотов в судьбе пришло. Главное – не упустить свой шанс. Таких предложений судьба дважды не делает.

Тельцы

Тельцы в октябре смогут наслаждаться ласковыми объятиями фортуны — успех будет буквально везде их сопровождать. Однако не стоит «прыгать через голову».

Любой неоправданный риск или неблаговидные поступки могут нарушить благополучие месяца. Что касается планет и звезд, то они помогут людям этого знака узнать об их скрытых способностях. Важно пытаться узнать что-то новое о себе, чтобы новые навыки и таланты стали в будущем источником финансовой стабильности. Совет астрологов – взять ответственность за свою поступки на себя и не перекладывать ее на других людей.

Раки

Раки во втором месяце осени будут все отчетливее чувствовать необходимость перемен. Положение звезд поможет им добиться желаемого. Рекомендуется как можно чаще прислушиваться к собственной интуиции. Вполне вероятно, правильный ответ вам уже известен.

Близнецы

Близнецам звезды подарят редкую возможность. Любой жизненный сценарий, который сейчас будет ими выбран, приведет к желаемой цели. Главное – в сфере денег и работы сохранять спокойствие и доброжелательность. В ближайшее время им придется расставить приоритеты, решить важные или давно откладываемые вопросы, завершить дела, которые скажутся на вашем будущем.

Помните, что бы вы сейчас ни делали, это будет фундаментом для предстоящих свершений. И от вас зависит, на какой основе будет строиться ваше будущее.

Девы

Для Девы наступает благоприятный период для деловых поездок и смены обстановки. Если представляется возможность сменить декорации, не упускайте ее. Девам это важно именно сейчас.

Хорошее время сменить работу или начать ее поиски. Эти перемены будут к лучшему. Звезды подарят вам все: удачу, хорошее настроение, новые возможности, но не дадут много сил и энергии. Не хватайтесь за все сразу. Прекрасное время для творческого и личностного роста, рефлексии и поиска пути. Вероятность того, что сейчас вы встретите человека, который окажет вам помощь и поддержку, очень велика. Если какие-то цели уже достигнуты, можно ставить новые. Звезды вас поддержат.