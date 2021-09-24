Египет одобрил российскую вакцину «Спутник Лайт»

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» (первый компонент вакцины «Спутник V») получила одобрение для применения в Египте. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в феврале в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».