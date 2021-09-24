Телеканал «ЛенТВ24» стал призером российского конкурса «МедиаБренд-2021»

Телеканал «ЛенТВ24» стал призером российского конкурса «МедиаБренд-2021»
Коллектив телекомпании поздравила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике. Фото: online47

Телеканал ЛенТВ24 стал призером девятого российского конкурса «МедиаБренд-2021».

Телекомпания взяла бронзу в номинации «Лучший проморолик новостной программы». Вице-губернатор 47-го региона по внутренней политике Анна Данилюк поздравила телекомпанию с всероссийским успехом.

Как сообщил Online47, Данилюк отметила, что все, кто находится в информационном пространстве Ленобласти, знают, какую работу проделывают журналисты ежедневно, чтобы жители оперативно получали актуальную и достоверную информацию.

Оценивались работы более 200 специалистов из индустрии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что летом прошлого года гендиректор «ЛенТВ24» Черных стал лауреатом всероссийской премии.

анна данилюк ЛенТВ24 медиабренд


 

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