В Петербурге на воду спустили первое в России судно, созданное по проекту студентов

Первое в России судно, созданное по студенческому проекту, спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге.

Научно-исследовательское судно «Пионер-М» спустили на воду в пятницу, 24 сентября. Судно предназначено для Севастопольского государственного университета, на базе которого была создана команда, в которую вошли студенты из семи учебных заведений.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Планируется, что в «Пионере-М» будут внедрены технологии судовождения без участия экипажа. Проект одобрил президент России Владимир Путин.

«Сегодня в Петербурге строятся 50 кораблей и судов. Это говорит о доверии, о той школе наших корабелов, которая выстраивалась веками», — рассказал Беглов.

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