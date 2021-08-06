«Северная верфь» передала ВМФ судно «Всеволод Бобров»

Председатель Комиссии государственной приёмки кораблей капитан I ранга Андрей Егоров подписал приемный акт государственных испытаний судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120, построенного на Северной верфи.

В проект 23120 после эксплуатации головного заказа были внесены корректировки, которые улучшили технические характеристики «Боброва». После приема судна в состав Военно-морского флота и церемонии подъема Андреевского флага «Всеволод Бобров» начнет подготовку к межфлотскому переходу в порт приписки – Севастополь. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Судостроительного завода «Северная верфь».

«Не сомневаюсь, что экипажу будет комфортно служить на этом судне благодаря высоко автоматизированной системе управления, просторным служебным и жилым помещениям, хорошему обзору с ходового поста», — отметил генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году.

«Всеволод Бобров» предназначен для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования он может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

Судно названо в честь знаменитого футболиста и хоккеиста, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Всеволода Михайловича Боброва, единственного спортсмена в истории Олимпийских игр, который был капитаном национальной сборной страны и в том, и в другом виде спорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Северную верфь поступил агрегат для фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков».