Трамваи встали из-за ДТП с легковушками у «Звездной»

У станции метро «Звездная» произошло ДТП, в результате чего было приостановлено движение трамваев. Машины столкнулись на трамвайных путях.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 24 сентября, на улице Ленсовета. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства получили незначительные повреждения, но заблокировали проезд общественному транспорту. Трамваи выстроились в ряд. Участники ДТП ожидают сотрудников дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.