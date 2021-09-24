ГАТИ вынесла штрафы нарушителям парковки более чем на 2 млн рублей

ГАТИ вынесла штрафы нарушителям парковки более чем на 2 млн рублей
ГАТИ оштрафовала нарушителей парковки более чем на 2 млн рублей. Фото: Рixabay

Работники Государственной административно-технической инспекции оштрафовали водителей, которые нарушили правила парковки. Сумма взыскания составила более чем 2 млн рублей.

Рейды прошли в Кировском, Красносельском, Московском и Колпинском районах. На вооружение были взяты те адреса, о которых до этого заявляли жители Петербурга. Нарушения были установлены во всех районах. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Чаще всего сотрудникам инспекции попадались автомобили, которые парковали на газонах. Кроме этого, некоторые машины загораживали подъезды к контейнерным площадкам и подходы к домам.

Так, одно из транспортных средств поехало на штрафстоянку. Грузовик слишком долго стоял на газоне по улице Трефолева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы решила внести изменения в правила благоустройства территории города.

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